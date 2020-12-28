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В центральной части Китая замерз уникальный водопад, похожий на новогоднюю елку

28 декабря 17:04

В центральной китайской провинции Хэнань рядом с городом Линьчжоу покрылся льдом водопад, ставший местной достопримечательностью. Потоки воды, застывшие в виде гигантских сосулек, образовали на скале своеобразную новогоднюю елку, сообщает Stuff.co.nz.
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© ААС
Высота скалы, по которой струится водопад, составляет около 140 м. Это место находится в ущелье Сянся, ответвлении каньона Линьчжоу Тайхан.
Острые ледяные зубцы, повисшие со скалы, удивительным образом создают иллюзию еловых ветвей, покрытых снегом и скованных морозом.
В 2017 году китайские альпинисты-экстремалы совершили восхождение на заледеневший водопад.
В этом году десятки посетителей приходят к отвесной скале, покрытой впечатляющими ледяными узорами, чтобы сфотографироваться на фоне застывшего потока.
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© Twitter / People's Daily
водопад, лед

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